Son Dakika Haberleri: Bursa'da Gürcüce Kursuna Katılanlara Sertifika Verildi

Bursa'da Gürcüce Kursuna Katılanlara Sertifika Verildi

25 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Gürcüce Dil Kursu, ilk mezunlarını verdi.

Bursa'da Gürcüce Kursuna Katılanlara Sertifika Verildi, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Gürcüce Dil Kursu, ilk mezunlarını verdi.

İnegöl Kafkas Folklor Derneğinin talebiyle başlatılan dil kursuna katılan 65 kişiden 42'si sertifika almaya hak kazandı.

Sertifika töreninde konuşan İnegöl Kafkas Folklor Derneği Başkanı Ömer Faruk Demirtaş, kursa ilginin kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Şu anda düzenlenen kurs, Türkiye'de Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde açılan ilk Gürcüce kursu. Bu anlamda bir ilki gerçekleştirmiş olmanın da ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

İnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Göktürk de haftada 2 gün verilen eğitimlerin 3 grup halinde 120 saat gerçekleştirildiğini anlattı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın da katıldığı törende konuşmaların ardından kursu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:26 Kaynak: AA

Türkiye, İnegöl, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ücretli Poşetler Reklam İçermesin" Talebinde Bulundu Mide Küçültme Ameliyatı 2 Çocuk Babasının Sonu Oldu

ABD, Türkiye'ye Şart Koştu: Kürtleri Korumaya Yönelik Anlaşma İmzalanmadan Askerimiz Çekilmeyecek Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye Tepki: İddalar Akıl Dışıdır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 16:51:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Gürcüce Kursuna Katılanlara Sertifika Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]