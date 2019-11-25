Bursa Tarım ve Orman Müdürlüğünce "güvenli gıda" için yürütülen denetimlerde ürünlerin yüzde 90'ında herhangi bir soruna rastlanmadığı bildirildi.

İl genelinde denetimlerini sürdüren ekipler, bu hafta için belirlenen program kapsamında kontrollerine et ve et ürünü satılan bazı iş yerlerinden başladı.

Bursa Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül'ün de katıldığı kontrollerde, ürünlerden numune alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Aygül, denetimler sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezi dahil 17 ilçede 200 personel ile gıda denetimlerinin sürdürüldüğünü söyledi.

Tüketicilerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde gıdaya erişimi için çalıştıklarını belirten Aygül, "Ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasıyla görev yapıyor. Denetimlerde birçok numune alıyoruz ve analize gönderiyoruz, herhangi bir usulsüzlük tespit edildiğinde de cezai işlem uyguluyoruz." dedi.

Aygül, bu yıl şu ana kadar 47 bin 208 iş yerini kontrol ettiklerini ve 491 idari yaptırıma bağlı olarak toplam 4 milyon 298 bin 647 lira ceza uyguladıklarını aktardı.

Geçen yıl 45 bin civarında olan denetim sayısını bu sene 65 bine çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Aygül, "Bursa'da 3 bin 800'(e yakın gıda işletmemiz var ve bunların tamamını bu hafta içinde denetlemeyi hedefliyoruz. Yıl içinde 3-4 defa rastgele denetimler yapıyoruz. Denetimlerde aldığımız numunelerin yalnızca yüzde 10'unda sıkıntı görülmektedir, ürünlerin yüzde 90'ında ise herhangi bir soruna rastlamamaktayız." diye konuştu.