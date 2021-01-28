Bursa'da güvenlik güçleri, sokakta üşümesi üzerine polis merkezine götürdükleri evsiz kadına çay ikram etti - Son Dakika

Bursa'da güvenlik güçleri, kar yağışı nedeniyle üşümesi üzerine polis merkezine götürdükleri kadına çay ve simit ikramında bulundu.

Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi Atatürk Caddesi'nde devriye görevi yapan bekçiler ve polis ekipleri, Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Setbaşı Hizmet Binası'nın önünde, yoğun kar yağışı ve sıfırın altında 1 dereceye düşen sıcaklığa rağmen sokakta yatan Ayşegül Yılmazkaya'yı (31) gördü.

Ekipler, evsiz olduğunu öğrendikleri Yılmazkaya'ya, ısınması için polis merkezine gelmesi teklifinde bulundu. Önce teklifi kabul etmeyen Yılmazkaya, daha sonra ikna edilerek ekip aracına bindirildi.

Çarşı Polis Merkezi'ne götürülen Yılmazkaya'ya burada çay ve simit ikram edildi. Ayrıca battaniye de verilerek kadının ısınması sağlandı.

Yılmazkaya, kendisine ikramda bulunan polis memurlarına teşekkür etti.