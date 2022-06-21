Bursa'da hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
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Bursa'da hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı

21.06.2022 11:53
Bursa'da hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Bursa'da, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının ilk kafilesi dualarla yolcu edildi.

Bursa'da, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının ilk kafilesi dualarla yolcu edildi.

İl Müftülüğü yerleşkesinde 176 hacı adayı için uğurlama programı düzenlendi.

Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, törende yaptığı konuşmada, hac farizasını yerine getirecek vatandaşlara yolculuklarının hayırlı olmasını ve en güzel şekilde görevlerini yapmalarını temenni etti.

Salgın nedeniyle iki yıldır hac yapılamadığını hatırlatan Karabayır, gitmek isteyip gidemeyenlere de nasip olması duasında bulundu.

Karabayır, kutsal topraklara gideceklerden vatan ve millet için de dua etmelerini istedi.

İl Müftüsü Karabayır'ın dua etmesinin ardından yakınlarıyla vedalaşan hacı adayları, duygusal anlar yaşandı.

Otobüslere binen hacı adayları, uçakla kutsal topraklara gidecekleri Yenişehir Havalimanı'na hareket etti.

Programa, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve müftülük personeli katıldı.

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Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Selim Karabayır, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
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