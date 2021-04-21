Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın beton direğe çarpması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.
Kırsal Yeniceköy Mahallesi'nden İnegöl'e giden Mustafa Gezer (27) idaresindeki 16 AND 987 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki beton direğe çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Berat Topal (20), Fatih Gilay (20) ve Yunus Ulgar (29) araçta sıkıştı.
İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarılan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bursa'da hafif ticari araç beton direğe çarptı: 4 ağır yaralı - Son Dakika