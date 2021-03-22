Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Kazada, otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, aynı araçtaki Ali Akgün (71) ile hafif ticari aracın sürücüsü ve Fatma Köstereli (65) yaralandı.

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