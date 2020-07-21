Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

BURSA'da, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Orhaneli ilçesi Orhaneli- Bursa yolunda meydana geldi. Kemal A. yönetimindeki 16 J 7450 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Ali B.'nin kullandığı 16 LZ 934 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Mehmet Y. ve otomobilde bulunan Fatma B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Kemal A., Mehmet Y. ve Mehmet Ali B. ayakta tedavi edilirken Fatma B. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.