Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 4 yaralı - Son Dakika

Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 4 yaralı

- Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 4 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 4 kişi yaralandı.

- Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 4 yaralı BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 4 kişi yaralandı. Kaza Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde seyir halinde olan sürücü Mehmet Sadık Sagınçyönetimindeki 34 BU 4445 plakalı hafif ticari araç ile ara sokaktan çıkan sürücü Alperen Arslan yönetimindeki 16 KLC 76 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile otomobilde bulunan Mehmet Arslan(54), Meryem Arslanve Elif Arslanyaralandılar. 4 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Dakika

Adana Demirspor, Manchester City'den kaleci Arijanet Muric'i renklerine bağladı

Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu, orman yangınlarıyla ilgili güzel haberi verdi: Düne göre daha iyi durumdayız, yarın rüzgar hızını kesecek

Hakan Sabancı için "Beni böceklerin içine attı" diyen Aygün Aydın yeniden hapse giriyor

Acılı kadının feryatları yürek yaktı! Küçük çocuk, annesinin kullandığı traktörün tekerinin altında kaldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Görenler abla- kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu gündem oldu

Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım

CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan