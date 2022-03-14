Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

14.03.2022 01:31
Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ahmet Akyollu Caddesi'nde seyir halindeki Adil K. (48) idaresindeki 16 AC 7026 plakalı otomobil ile Beyti Ç. (22) yönetimindeki 16 ACK 768 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçların sürücüleri ile kazaya karışan araçlardan birinde bulunan İbrahim K. (25) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Otomobil, Tragger, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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