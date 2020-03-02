Bursa'da hafif ticari araç minibüse çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da hafif ticari araç minibüse çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

6 saat önce

Bursa'da hafif ticari araç minibüse çarptı: 1'i ağır 2 yaralıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç, yoldan geçen köpeğe çarpmamak için aniden duran minibüse arkadan çarptı.

Bursa'da hafif ticari araç minibüse çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç, yoldan geçen köpeğe çarpmamak için aniden duran minibüse arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bursa- Ankara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e giden Ali Gök (66) yönetimindeki 16 LN 253 plakalı hafif ticari araç, köpeğe çarpmamak için aniden duran Suriye uyruklu İsse Seho'nun (22) kullandığı 16 MG 761 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada 2 sürücü de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Gök, İnegöl itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İki yaralı da kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ali Gök'ün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bursa'da hafif ticari araç minibüse çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

İnegöl, Bursa, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:03 Kaynak: DHA
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