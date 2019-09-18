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Bursa'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

11 dakika önce

Bursa'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralıBURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünü8n kontrolünden çıkarak taklalar atan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Bursa'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünü8n kontrolünden çıkarak taklalar atan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Bursa-İnegöl yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Emircan Hakandal (18) yönetimindeki 16 AAN 463 plakalı hafif ticari araç, bir anda kontrolden çıktı. Orta refüj üzerinde yaklaşık 50 metre sürüklenen araç taklalar atarak ters durdu. Kaza sonucunda sürücü ile yanında bulunan ağabeyi Gencer Hakandal (19) yaralandı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:12 Kaynak: DHA
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