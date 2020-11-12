Hafif ticari araç tıra çaptı: 2 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç tıra çaptı: 2 yaralı

12.11.2020 08:39

Olay yerinden görüntüler, Yaralılardan görüntüler Alına bilgilere göre, Bursa- Yalova yolu Ovaakça Mahallesi mevkiinde İhsan P.

Olay yerinden görüntüler,

Yaralılardan görüntüler Alına bilgilere göre, Bursa- Yalova yolu Ovaakça Mahallesi mevkiinde İhsan P. (21) yönetimindeki 16 AN 6522 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak aynı istikamette giden 41 YN 804 plakalı Hüseyin İ. (56) yönetimindeki tıra çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü İhsan P. ve araçtaki Mehmet M. (31) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre iki şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Hafif ticari araç tıra çaptı: 2 yaralı
Hafif ticari araç tıra çaptı: 2 yaralı
Hafif ticari araç tıra çaptı: 2 yaralı
Hafif ticari araç tıra çaptı: 2 yaralı

Ovaakça, Yalova, Bursa, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hafif ticari araç tıra çaptı: 2 yaralı - Son Dakika


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