Bursa'da direğe çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da direğe çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

20.08.2022 16:04
Bursa'da direğe çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Bursa'da hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Bursa'da hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Osmangazi ilçesinde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 JBA 28 plakalı hafif ticari araç, Yakın Çevre Yolu'nda Acemler istikametinden Çevre Yolu Bulvarı'na girişte aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen araç, ters döndü. Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Osmangazi, Tragger, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da direğe çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da direğe çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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