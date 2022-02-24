Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı baba ile oğlu yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı baba ile oğlu yaralandı

24.02.2022 11:56
Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı baba ile oğlu yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Bursa- Yalova kara yolunda seyreden Galip A. (62) idaresindeki 16 NUT 92 plakalı hafif ticari araç, ilçe merkezinde karşıya geçmeye çalışan İsmail Hava (41) ile oğlu Yiğit'e (5) çarptı.

Yola savrularak yaralanan baba ile oğluna ilk müdahaleyi yakında bulunan özel hastaneden gelen sağlık görevlileri yaptı.

Yiğit Hava, çevredekiler ve sağlık merkezinin personeli tarafından bu hastaneye taşındı. Baba İsmail Hava da 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sürücü Galip A. ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

YORUMLAR
500
Baba oğula hafif ticari araç çarptı: 2 yaralı Baba oğula hafif ticari araç çarptı: 2 yaralı Bursa'da 500 bin liralık kaçak makaron ele geçirildi Bursa'da 500 bin liralık kaçak makaron ele geçirildi

Orhangazi, Yalova, Bursa, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı baba ile oğlu yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
11:55 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'nın harekatına ilişkin ilk açıklama: Türkiye, güvenliği açısında Montrö'ye sadık kalmalıdır
11:51 Interfax Haber Ajansı iddia etti: Ukrayna'da, Bayraktar İHA'larının üsleri vuruldu
11:36 Kuruluş Osman'da dün akşam neler olacak? Osman Bey, Geyhatu'nu engellemek için ne yaptı?
10:54 Rusya savaş başlattı! Avrupa'da gaz fiyatları uçtu
11:15 Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat hesabı 31 Aralık 2022'ye kadar açılabilecek
11:24 Türkiye Boğazları kapatabilir mi? Hangi durumda Montrö devreye girer? Uzmanlar anlattı
11:21 8 yıl önce tahmin etti! Kadir Mısıroğlu'nun Rusya ve Ukrayna tespiti doğru çıktı
11:17 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Boğazları Rus gemilerine kapatın
11:12 Yıllar sonra Arda Kural'a aşkını itiraf etti! Yıldız Asyalı canlı yayında anlattı
11:10 Rusya'ya bir tepki de Avrupa Birliği'nden geldi: Bugüne kadar görülmemiş ağır yaptırım uygulayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 12:02:15. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı baba ile oğlu yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement