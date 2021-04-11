Hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki trafik polisi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hafif ticari araçla trafik polisinin kullandığı motosiklet çarpıştı.
Yunus Emre Bulvarı'nda, E.K. yönetimindeki 16 ADP 235 plakalı hafif ticari araç, İl Emniyet Trafik Şube Denetleme Müdürlüğünde görevli "Şahin" diye adlandırılan motosikletli trafik polislerinden K.K. yönetimindeki 16 A 5574 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen polis memuru, yola savrularak yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, hafif yaralanan K.K'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Hafif ticari aracın sürücüsü E.K ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: AA
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