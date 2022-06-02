Dere ıslah çalışması alanında hafriyat kamyonunu devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Dere ıslah çalışması alanında hafriyat kamyonunu devrildi: 1 yaralı

02.06.2022 13:15

Dere ıslah çalışması alanında hafriyat kamyonunu devrildi: 1 yaralı Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde İlhami E.idaresindeki 06 VID 42 plakalı toprak yüklü kamyon, Setboyu mevkiinde eğimli alana toprak dökmek isterken yan yattı.

Dere ıslah çalışması alanında hafriyat kamyonunu devrildi: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde İlhami E.idaresindeki 06 VID 42 plakalı toprak yüklü kamyon, Setboyu mevkiinde eğimli alana toprak dökmek isterken yan yattı. Araç sürücüsü İlhami E., hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri yerde yatan İlhami E.'ye olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırdı. Bel bölgesinde ağrılar olduğunu belirten kazazedenin hayatı tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Dere ıslah çalışması alanında hafriyat kamyonunu devrildi: 1 yaralı
Dere ıslah çalışması alanında hafriyat kamyonunu devrildi: 1 yaralı
Dere ıslah çalışması alanında hafriyat kamyonunu devrildi: 1 yaralı
Dere ıslah çalışması alanında hafriyat kamyonunu devrildi: 1 yaralı
Dere ıslah çalışması alanında hafriyat kamyonunu devrildi: 1 yaralı
Dere ıslah çalışması alanında hafriyat kamyonunu devrildi: 1 yaralı
Dere ıslah çalışması alanında hafriyat kamyonunu devrildi: 1 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dere ıslah çalışması alanında hafriyat kamyonunu devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dere ıslah çalışması alanında hafriyat kamyonunu devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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