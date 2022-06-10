Bursa'da hafriyat kamyonu ile traktör çarpıştı - Son Dakika
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Bursa'da hafriyat kamyonu ile traktör çarpıştı

10.06.2022 12:47
Bursa'da hafriyat kamyonu ile traktör çarpıştı

Bursa'da çakıl yüklü kamyonu ile traktör çarpıştı.

Bursa'da çakıl yüklü kamyonu ile traktör çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi yakınlarında Orhangazi- İznik Karayolu üzerinde Taşköprü yolu girişinde trafik kazası meydana geldi. S.A idaresindeki 41 AIJ 927 çakıl yüklü hafriyat kamyonu, H.S (60) idaresindeki 16 FAD 73 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle traktör kullanılamaz hala gelirken, olayda yararlanan olmadı. - BURSA

Bursa'da hafriyat kamyonu ile traktör çarpıştı
Bursa'da hafriyat kamyonu ile traktör çarpıştı
Bursa'da hafriyat kamyonu ile traktör çarpıştı

YORUMLAR
500
Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı Öğrenci servisi ile ticari araç çarpıştı: 4 yaralı Öğrenci servisi ile ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da hafriyat kamyonu ile traktör çarpıştı - Son Dakika

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