Bursa'da hafriyat kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü -3 - Son Dakika

Bursa 'da hafriyat kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi öldüBURSA'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosiklet devrildi. Kaza sonucu motosiklet üzerinde bulunan İbrahim Yılmaz (38), eşi Saniye Yılmaz (37) olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan çocukları Saliha Yılmaz (9) ise ağır yaralandı. Kaza yerinde kalbi duran Saliha Yılmaz, sağlık ekiplerinin kalp masajı sonucu hayata döndürüldü.

Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil

Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi