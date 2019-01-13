Son Dakika Haberleri: Bursa'da Hakan Altun Rüzgarı

Bursa'da Hakan Altun Rüzgarı

1 saat önce

Bursa'da sahne alan ünlü sanatçı Hakan Altun, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Bursa'da Hakan Altun Rüzgarı, System.String[]
Bursa'da sahne alan ünlü sanatçı Hakan Altun, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Fantezi müziğinin güçlü sesi Hakan Altun, Bursa Jolly Joker'de hayranlarına unutulmaz bir konser yaşattı. Sahneye 'telefonun başında çaresiz bekliyorum' şarkısı ile hayranlarının karşısına çıkan ünlü sanatçı Altun, muhteşem bir geceye imza attı.

Sevilen sanatçı geceye 2. şarkısı 'hep var olacaksın'ı yaşasın aşk, yaşasın arabesk diyerek hayranlarına seslendirdi. Mekanı tıka basa dolduran sanatçının hayranları da şarkılara sık sık eşlik ederek unutulmaz bir performans sergiledi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:33 Kaynak: İHA

Bursa, Magazin
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yoğun Bakımda Tedavisi Süren Mehmet Ali Erbil'in, Vasiyetini Hazırladığı Ortaya Çıktı Hande Erçel'in Annesinin Cenazesine Katılan Burak Deniz'in Hali, Yürekleri Dağladı

Muhafız'ın Başrol Oyuncusu Çağatay Ulusoy, Özel Videoyla Hakkında Bilinmeyenleri Cevapladı Hastalığı Nüksettiği İddia Edilen Arda Kural'dan Açıklama: Her Şey Yolunda
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 13:45:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Hakan Altun Rüzgarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]