Son Dakika Haberleri: Bursa'da Hakan Altun Rüzgarı

Bursa'da Hakan Altun Rüzgarı

1 saat önce

Bursa'da Hakan Altun rüzgarıBURSA - Bursa'da sahne alan Hakan Altun, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Bursa'da Hakan Altun rüzgarı

BURSA - Bursa'da sahne alan Hakan Altun, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Fantezi müziğinin güçlü sesi Hakan Altun Bursa Jolly Joker'de unutulmaz konser verdi. Sahneye 'telefonun başında çaresiz bekliyorum' şarkısı ile hayranlarının karşısına çıkan ünlü sanatçı Altun, muhteşem bir geceye imza attı. Sevilen sanatçı geceye 2. şarkısı 'hep var olacaksın'ı yaşasın aşk, yaşasın arabesk diyerek hayranlarına seslendirdi. Mekanı tıka basa dolduran sanatçının hayranları şarkılara sık, sık eşlik ederek unutulmaz bir performans sergiledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:25 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Tarihçi Talha Uğurluel, FETÖ'cü Olmadığını Kanıtlamak İçin Eşi ile Diskoda Tanıştığını Söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstihdam Müjdesi: Tam 10 Bin Kişi Alınacak

Parçalanıp Koliye Koyulan Cesedin Altından Yasak Aşk Cinayeti Çıktı! Teröristbaşı Abdullah Öcalan, 2,5 Yıl Sonra Ailesiyle Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 15:16:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Hakan Altun Rüzgarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]