Bursa'da Hakan Altun Rüzgarı
1 saat önce
Bursa'da Hakan Altun rüzgarıBURSA - Bursa'da sahne alan Hakan Altun, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Bursa
'da Hakan Altun rüzgarı
BURSA - Bursa'da sahne alan Hakan Altun, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Fantezi müziğinin güçlü sesi Hakan Altun Bursa Jolly Joker'de unutulmaz konser verdi. Sahneye 'telefonun başında çaresiz bekliyorum' şarkısı ile hayranlarının karşısına çıkan ünlü sanatçı Altun, muhteşem bir geceye imza attı. Sevilen sanatçı geceye 2. şarkısı 'hep var olacaksın'ı yaşasın aşk, yaşasın arabesk diyerek hayranlarına seslendirdi. Mekanı tıka basa dolduran sanatçının hayranları şarkılara sık, sık eşlik ederek unutulmaz bir performans sergiledi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:25 Kaynak: İHA
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