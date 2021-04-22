Son dakika haberleri... Hakkında arama kararı bulunan kişi paket servisçilik yaparken yakalandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu bulundurma iddiası ile hakkında arama kararı olan şüpheli, paket servisçilik yaparken yakalandı.
Ahmet Akyollu Caddesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdüren polis ekipleri, şüphelendikleri motosikletli kurye sürücüsünü durdurarak izin belgelerini sordu.
İzin belgesi olmadığı tespit edilen kişinin durumundan şüphelenen polis, Oğuzhan K'nin (26) uyuşturucu madde bulundurma suçundan araması olduğunu belirledi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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