Bursa'da halı sahada maç oynayan bir kişi aniden fenalaştı - Son Dakika
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Bursa'da halı sahada maç oynayan bir kişi aniden fenalaştı

28.03.2022 09:29
Bursa'da halı sahada maç oynayan bir kişi aniden fenalaştı

Bursa'da halı saha maçı oynayan bir kişi aniden fenalaştı.

Bursa'da halı saha maçı oynayan bir kişi aniden fenalaştı. Takım arkadaşlarının sağlık ekiplerine haber vermesiyle fenalaşan kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, halı saha maçı yapan bir kişi aniden fenalaşarak yere düştü. Hemen takım arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri fenalaşan kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü. - BURSA

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Ambulans, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da halı sahada maç oynayan bir kişi aniden fenalaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da halı sahada maç oynayan bir kişi aniden fenalaştı - Son Dakika
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