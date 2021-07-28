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Bursa'da "Halk Dansları Şöleni" 2 Ağustos'ta başlayacak - Son Dakika

Bursa'da "Halk Dansları Şöleni" 2 Ağustos'ta başlayacak

28.07.2021 16:29
Bursa'da

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliğinde bu yıl ilk defa düzenleyeceği Halk Dansları Şöleni, 2 Ağustos'ta Cumhuriyet Caddesi'ndeki kortejle başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliğinde bu yıl ilk defa düzenleyeceği Halk Dansları Şöleni, 2 Ağustos'ta Cumhuriyet Caddesi'ndeki kortejle başlayacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, geleneksel kültürel değerlerin unutulmasını önlemek ve gelecek nesillere sevdirilerek aktarılması amacıyla Bursa'daki halk dansları toplulukları, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilecek şölenle Bursalılarla buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gelişen iletişim imkanları çerçevesinde küçülen dünyada sanayileşmeyle birlikte arka planlara itilen geleneksel ve kültürel değerlerin gelecek nesillere ulaştırılması amacıyla yaptıkları çalışmalara halk dansları şöleni ile bir yenisini daha eklediklerini kaydetti.

Halk danslarının bu etkinlikle çağdaş normlarla bilimsellik çerçevesinde yeniden gündeme geleceğinin altını çizen Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bursa'nın bu zenginliğini gün ışığına çıkartmak ve gelecek nesillere ulaştırmalıyız. Yaşadığımız toprakların bir parçası olan ancak unutulmaya yüz tutan halk dansları da bu zenginliğin bir parçası. Bu kültürel zenginliğin gelecek nesillerin sahipleneceği bir şekilde yaşatılması amacıyla Bursa'daki halk dansları topluluklarını 2 ila 6 Ağustos tarihleri arasında Bursalılarla buluşturuyoruz. Bursa'daki halk dansları topluluklarının katılımıyla düzenlediğimiz 17 ilçedeki gösterilerle renklenecek şölene hemşerilerimizi bekliyoruz."

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı da Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenleyecekleri şölenin halk danslarına hayat vereceğini bildirdi.

Şölenin açılış korteji, 2 Ağustos Pazartesi günü saat 16.30'da Cumhuriyet Caddesi'nin İnönü Caddesi kesişiminden başlayıp, Ertuğrul Meydanı'na kadar devam edecek. Açılış töreninin ardından halk dansları ekipleri 17 ilçede gösterilere başlayacak. Ekipler 3, 4 ve 5 Ağustos saat 21.30'da Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak ardından 6 Ağustos Cuma günü de kapanış ve final gösterileriyle şölen sona erecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi, Turizm, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da 'Halk Dansları Şöleni' 2 Ağustos'ta başlayacak - Son Dakika


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