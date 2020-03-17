Bursa'da halk otobüslerine koronavirüs temizliği - Son Dakika

Bursa'da koronavirüse karşı kurum ve kuruluşların tedbir uygulamalarına özel halk otobüsçüleri de katıldı.



Bursa Özel Halk Otobüsçüleri Odası, kentin batısı ve doğusunda hizmet veren özel halk otobüsleri için toplu dezenfekte yürüttü. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminde bulunan atıl Yunuseli Havalimanı'na ait alanda, 500 dolayındaki otobüsün hijyen çalışması yapıldı. Kademeli olarak, dün akşam 19: 00'da başlatılan dezenfekte uygulaması, gece saat 02: 00'ye kadar devam etti. Otobüslerin içerisi, halkın temas ettiği her ince noktanın yanı sıra, diğer bölümleri de dahil, ilaçlandı. Bursa Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Sadi Eren, "Halk otobüslerimizde, rutin temizlik yapılıyordu. Ancak Koronavirüs salgınına karşı, çok daha dikkatli ve özenli olmak için topluca genel hijyen uygulamasına aldık." dedi



Eren, salgın virüse karşı dezenfekte ilaç ve çalışmasının en iyi şekilde yapılabilmesi için her türlü imkanı seferber ettiklerini ifade ederek, "Virüse karşı, yoğun hijyen uygulamasına periyodik olarak devam edeceğiz. Bursamızda, temel hizmet sorumluluğumuzla beraber, toplumsal sağlığın önem ve sorumluluğun da bilincindeyiz." diye konuştu.



Bursa'da, Bursa Büyükşehir Belediyesi, raylı ulaşım ve kendi otobüslerinin hijyeni için önlemlerini alırken, özel halk otobüsçüleri de aynı hassasiyetle eylem planını uygulamaya geçirdi. - BURSA