Bursa'da halk otobüsü kaza yaptı, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Bursa'da halk otobüsü kaza yaptı, 10 kişi yaralandı

Bursa'da halk otobüsü kaza yaptı, 10 kişi yaralandı

08.07.2023 14:35

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, halk otobüsü karşı istikametten gelen otomobile çarpmamak için manevra yaparken devrildi. Kazada sürücü ve 9 yolcu yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde halk otobüsünün karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Panayır Mahallesi'nde seyir halindeki 16 TAT 70 plakalı halk otobüsünün sürücüsü Tuğrul A, Taşköprü mevkisinde karşı istikametten gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

Manevranın etkisiyle devrilen otobüsteki sürücü ve 9 yolcu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye ulaştırdı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Panayır mahallesi, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da halk otobüsü kaza yaptı, 10 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
15:02 Fatih Terim: Arsenal Tarihinin En İyi Kadrolarından Biri
14:58 "İlk kez burada açıklıyorum" diyen Fatih Terim'den yıllar sonra gelen bomba itiraf
14:32 Trabzonspor, Hajduk Split'e mağlup oldu! Yeni transfer Joaquin Fernandez maça devam edemedi
14:27 Trabzonspor'dan tatsız başlangıç! Hajduk Split'e mağlup olan Fırtına'da yeni transfer oyuna devam edemedi
14:16 Mabel Matiz ve Gaye Su Akyol'un öpüşmesi, hayranlarını ikiye böldü
14:12 Mabel Matiz ve Gaye Su Akyol öpüştü! İzleyenler ikiye bölündü
14:03 CHP'li Özgür Özel, Fahrettin Altun hakkındaki söylemleri nedeniyle yüklü miktarda tazminat ödeyecek
13:58 CHP'li Özgür Özel, Fahrettin Altun hakkındaki iddiaları nedeniyle tazminat ödeyecek
13:48 Fatih Altaylı'dan Aziz Yıldırım'a FETÖ sorusu: Hakim ve savcıları kulübe neden üye yaptın?
13:43 Fatih Altaylı, Aziz Yıldırım'a açık açık sordu: FETÖ'cü hakim ve savcıları kulübe neden üye yaptın?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2023 15:12:45. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da halk otobüsü kaza yaptı, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement