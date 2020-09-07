Bursa'da halk otobüsü minibüse çarptı 9 yaralı - Son Dakika

Bursa'da halk otobüsü minibüse çarptı: 9 yaralı
BURSA'da halk otobüsü, önünde seyir halinde olan minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da savrulurken, 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.45 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan B.S. yönetimindeki 16 JJK 15 plakalı halk otobüsü, önünde ilerleyen İbrahim Danış idaresindeki 16 M 1444 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, bariyerlere çarparak, durabildi. Kazada, otobüs ve minibüs içerisindeki 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı. 7 yaralı olay yerinde ayakta tedavi edilirken, 2 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebiyle İstanbul Yolu Caddesi'nde yaklaşık 8 kilometrelik araç trafiği oluştu. Araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, kazada dolayı kirlenen yol ise belediye ekiplerince temizlendi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 12:10 - Kaynak: DHA
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