Bursa'da halk otobüsü yolcu minibüsüne çarptı - Son Dakika

Kaza nedeniyle İstanbul yönünde trafikte araç kuyrukları oluştu. Bölgede ulaşım, polis tarafından bir süre kontrollü sağlandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bursa 'nın Osmangazi ilçesinde, toplu ulaşım hizmeti veren otobüs ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

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