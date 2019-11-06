Son Dakika Haberleri: Bursa'da halk otobüsündeki yangın hasara neden oldu
Son Dakika Güncel Bursa'da halk otobüsündeki yangın hasara neden oldu

Bursa'da halk otobüsündeki yangın hasara neden oldu

6 saat önce

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir halk otobüsünde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Bursa'da halk otobüsündeki yangın hasara neden oldu, System.String[]

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir halk otobüsünde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Nuri Acar idaresindeki 16 BOD 49 plakalı halk otobüsünün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Acar, aracı Yıldırım Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde bulunan Gökdere otobüs durağında durdurdu.

Otobüsteki 50'ye yakın yolcuyu tahliye eden ve durumu itfaiyeye bildiren Acar, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle otobüste hasar meydana geldi.

Yıldırım, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:24 Kaynak: AA
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