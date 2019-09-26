Bursa'da hamamdaki karbonmonoksit zehirlenmesi davası

Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir hamamda karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle iki kişinin öldüğü olayla ilgili haklarında dava açılan iş yeri sahibi ve oğlu hakim karşısına çıktı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Osman Doğan (48) ve oğlu tutuksuz sanık Ahmet Furkan Doğan (21) ile tarafların avukatları katıldı.

Haklarında, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklardan baba Doğan savunmasında, olayda bir kusurunun bulunmadığını ve hamamın restorasyonu sırasında beton kısmın kusurlu yapılmış olabileceğini söyledi.

Doğan, hamamın işletmeciliğini 10 yıldır yaptığını anımsatarak, "Hamamın içerisi 30 metrekare kadar bir alandır. Hamamda bulunan kazan, ekmek fırını gibi küçük bir kazan, bunu kendim yakıyorum. Ayrıca 4 tane baca var ve hepsi açık. Hamamı akşam yakıp, eve gittim. Bazen zabıtalar hamama gelip, bakıp giderlerdi. Sabah hamamı açmaya çocuklarım gitti, 10 dakika sonra 'bayılanlar var' diyerek eve geldiler. Havalandırma bacası temizliğini olaydan 10 gün önce kendim yaptım. Olayda kusurum yoktur, restorasyon sırasında hamamın beton kısmı yapıldı. Bu sebeple olayın meydana geldiğini düşünüyorum." dedi.

Sanık Ahmet Furkan Doğan ise olay sabahı kardeşiyle hamamı açtıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"O gün hamama ilk Habip Doğan, ardından devamlı müşterimiz Osman Onay geldiler. Kendileri hamamda 3-4 saat kalır ve genelde taşların üzerinde yatardı. O gün ben Harun Atalay'a kese yapmaya gittiğimde, Doğan ile Onay göbek taşında yatıyordu. Bu sebeple hiç şüphelenmedim. Atalay'a yaklaştığımda kıpırdamadığını fark ettim. Daha sonra ben de içerideki gazdan zehirlenip kendimi dışarıya atmaya çalıştım. Bacaları babamın temizlediğini görmüştüm. Elinde uzun bir sopa ile baca temizliyordu. Hamamın temizliğini ben de yapardım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

Mahkeme heyeti, restorasyon ve inşaat işlerine ilişkin tüm plan ile projelerin istenmesine, cevap geldiğinde olay yerinde keşif yapılmasına ve tutuklu sanığın bu halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi'ndeki hamama, geçen yıl Aralık ayında giden Habip Doğan, Osman Onay, Harun Atalay ve hamam işletmecisinin oğlu Ahmet Furkan Doğan, odun ve kömür yakılarak suyu ısıtılan hamama dolan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenmişti. Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan 4 kişiden Habip Doğan ve Osman Onay hayatını kaybetmişti.