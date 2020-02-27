Bursa'da hamile eşini darbeden sanık 8 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da hamile eşini darbeden sanık 8 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Bursa'da hamile eşini darbeden sanık 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

6 saat önce

Bursa'da hamile eşini darbettiği gerekçesiyle yargılanan sanık 8 ay 3 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Bursa'da hamile eşini darbeden sanık 8 ay hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

Bursa'da hamile eşini darbettiği gerekçesiyle yargılanan sanık 8 ay 3 gün hapis cezasına mahkum edildi.

8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya eşinden şiddet gören Zeynep A (26), avukatları ve kadın hakları platformlarının üyeleri katıldı.

Zeynep A, 3,5 yıl evli kaldığı eşi tarafından 5 defa darbedildiğini söyledi.

İlk şiddet hadisesinin kına gecesinde yaşandığını anlatan Zeynep A, "2 ay önce de beni darbetti. Şiddete meyili vardır. Daha önce de benzer şekilde hakkında ceza verilmişti. Beni 4 aylık hamileyken oğlumun önünde darbetti. Hamileyken karnıma ve belime vurmuştur. Yaptığı şeylerin karşılığını almasını istiyorum." dedi.

Mahkeme hakimi sanığa 8 ay 3 gün hapis cezası verdi.

Kararın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Zeynep A, adaleti sağlayan hakim ve savcılara teşekkür ettiğini dile getirdi.

Duruşma sonrası adliye önünde toplanan Bursa Kadın Savunma Ağı ve Bursa Kadın Meclisi temsilcileri de karardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bir çocuk annesi olan ikinci bebeğini bekleyen Zeynep A, 3,5 yıl önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşi Emrah A'dan (32) şiddet gördüğü gerekçesiyle daha önce 4 kez yargıya başvurmuş ancak sonuçlanan davalardan ertelemeli hapis cezası bulunmasına rağmen eşi tarafından yine darbedilmişti. Son olarak 2 ay önce eşi tarafından darbedilen Zeynep A. ailesinin yanına yerleşmiş ve eşinden yeniden şikayetçi olmuştu.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:48 Kaynak: AA
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