Bursa'da hamile köpeği "havlıyor" diye tüfekle katlettiler

Bursa'da bir adam havladığı gerekçesiyle komşusunun hamile köpeğini havalı tüfekle vurdu.

Bursa'da bir adam havladığı gerekçesiyle komşusunun hamile köpeğini havalı tüfekle vurdu. Sabaha karşı gerçekleşen olayı işe gitmek için evden çıkan köpeğin sahibi fark etti. Saatlerce can çekişen köpek kurtarılamazken onu vuran komşunun, "Rahatsız oldum, vurdum" ifadesi mahalle sakinlerini çileden çıkardı.



www.bursadabugun.com internet sitesinin haberine göre, Osmangazi'ye bağlı Çağlayan Mahallesi'nde sabaha karşı gerçekleşen olayda, komşusunun kapısının önünde bağlı duran ve hamile olan Mandalina isimli köpeğin havlamasından rahatsız olan şahıs, havalı tüfekte hayvanı katletti. Sahibinin işe gitmek için evden çıktığı sırada ağır yaralı halde bulduğu köpek, kurtarılamazken cani komşunun ifadeleri mahalle sakinlerine gergin anlar yaşattı.



17 aylık Mandalina'nın kimseye zarar vermediğini, tüm aşılarının yapıldığını hatta mahalledeki çocuklar tarafından çok sevildiğini ifade eden Hacı Ali Aylar, "Bizim küçük bir kızımız var. Eline bir yiyecek verdiğimizde götürüp köpeğimize yedirmeye çalışırdı. Bu hayvan saldırgan olsa biz neden onu burada tutalım. Kaldı ki o hamileydi bu köpek onlara ne zarar verdi ki? Bu insanlık dışıdır, cezalarını almaları için elimizden geleni yapacağız" dedi. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Köyde kurulan kooperatif kredi borcunu ödeyemeyince, köy meydanı ipotek altına alındı

5 çocuk, yanan tineri sokakta oturan başka bir çocuğun üzerine atıp kaçtı

Sevgiliyken yüzünü parçalayan adamla evlenen Tuğçe, "Artık korkmayacağım" deyip ilk adımı attı

Namaz kılma bahanesiyle girdiği camiden 100 yıllık tarihi saati çaldı! O anlar kamerada