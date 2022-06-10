Farklı suçlardan hapis cezası olan şahıs uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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Farklı suçlardan hapis cezası olan şahıs uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandı

10.06.2022 10:30

Farklı suçlardan hapis cezası olan şahıs uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandıBURSA Bursa'da farklı hırsızlık suçlarından 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bir kişi cebindeki uyuşturucuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Farklı suçlardan hapis cezası olan şahıs uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandı

BURSA Bursa'da farklı hırsızlık suçlarından 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bir kişi cebindeki uyuşturucuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Hacivat mahallesinde denetim yapan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturmabüro amirliği ekipleri Sandıkçılar caddesi üzerinde M.A.(25)'yı durdurarak GBT(Genel Bilgi Toplama) sorgusu yaptı. Şahsın yapılan sorgulamasında 12 yıl 11 ay hapis cezasının olduğunu tespit eden ekipler, M.A.'nın üzerinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu buldu. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen M.A., buradaki işlemlerinin ardından doktor raporu alınmak üzere hastaneye götürüldü. Kesinleşmiş cezası olan şüpheli doktor raporunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin suçlulara karşı etkin mücadelesinin gece gündüz aralıksız devam ettiği öğrenildi.

Farklı suçlardan hapis cezası olan şahıs uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandı
Farklı suçlardan hapis cezası olan şahıs uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandı
Farklı suçlardan hapis cezası olan şahıs uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandı
Farklı suçlardan hapis cezası olan şahıs uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandı
Farklı suçlardan hapis cezası olan şahıs uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandı
Farklı suçlardan hapis cezası olan şahıs uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Farklı suçlardan hapis cezası olan şahıs uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandı - Son Dakika

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