Bursa'da hareketli dakikalar...Mahalleli, bıçaklı yaralama şüphelisinin saklandığı evi taşladı - Son Dakika

Bursa'da hareketli dakikalar...Mahalleli, bıçaklı yaralama şüphelisinin saklandığı evi taşladı

BURSA Bursa'nın İznik ilçesinde trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla yaralandı. Bıçaklı şüpheli, olay yerine yakın bir eve sığınırken, öfkeli kalabalık evin çevresini sarıp, evi taşlamaya başladı. Jandarma ekiplerinin tehlikeli gerginliği dağıtma çalışmaları sürüyor.

Bursa'nın İznik ilçesi Göllüce Mahallesi'nde 2 kişi arasında, trafikte yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine taraflardan biri, yanında bıçak ile diğer kişiyi bacağından yaraladı. Yaralı kişi kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli şahıs olay yerine yakın olan bir evin kapısını çalarak içeriye girdi. Haberi alan Göllüce Mahallesi sakinleri evin çevresini sararken, evi taş yağmuruna tuttu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin tehlikeli gerginliği dağıtma çalışmaları sürüyor.