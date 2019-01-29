Son Dakika Haberleri: Bursa'da Hareketli Saatler...kavgayı Ayırmak İsteyen Polislere Ateş Ettiler

Bursa'da Hareketli Saatler...kavgayı Ayırmak İsteyen Polislere Ateş Ettiler

1 saat önce

Bursa'da asker eğlencesinde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Bursa'da Hareketli Saatler...kavgayı Ayırmak İsteyen Polislere Ateş Ettiler, System.String[]
Bursa'da asker eğlencesinde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Şahıslar kendilerini ayırmak isteyen polis ekiplerine ateş etti. Takviye ve çevik kuvvet ekiplerinin gelmesiyle polis 8 şahsı zor kullanarak gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler mahallesinde saat 18.00 sıralarında düzenlenen asker eğlencesinde iki Roman aile bilinmeyen bir sebeple kavgaya tutuştu. Silah bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada iki aileden de 5 kişi kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ilk önce polis merkezi bölgeye sevk edildi. Şahıslar, kavgaya müdahale eden polis ekiplerine saldırıp ateş açtı. Olay yerine çok sayıda takviye ekibin yanı sıra çevik kuvvet de sevk edildi.

Polis operasyonla ve biber gazıyla müdahale ederek olaylara karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. Kavganın yaşandığı yerde çok sayıda boş kovan bulundu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:38 Kaynak: İHA

Polis, Bursa, 3. Sayfa
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