Hastane bahçesinde park halindeki minibüs yandı - Son Dakika

Hastane bahçesinde park halindeki minibüs yandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hastane bahçesinde içinde 2 kişinin bulunduğu minibüste çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hastane bahçesinde içinde 2 kişinin bulunduğu minibüste çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Bolu'dan gelerek dün gece Orhangazi Devlet Hastanesi'ndeki yakınlarını ziyaret eden Lütfi (62) ve Nezahat Sevgili (58) çifti, bahçeye park ettikleri minibüslerinde uykuya daldı. Sabah saatlerinde aracın motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastanenin penceresinden aracın yandığını gören yeğenlerinin telefonla araması üzerine uyanarak minibüsten inen çift, çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi. Lütfi Sevgili, gazetecilere, hayvancılıkla uğraştığını söyledi. Hastanede yatan kardeşini ziyaret etmek için ilçeye geldiklerini belirten Sevgili, "Son anda eşimle birlikte kendimizi dışarı attık. Minibüste bir piknik tüpü vardı. Patlamasından korktuğum için onu alıp dışarı çıktım. Tüm eşyalarımız minibüste kaldı." dedi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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