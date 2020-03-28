Bursa'da hastane bahçesine acil müdahale çadırları kuruldu - Son Dakika

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Bursa'da hastane bahçesine acil müdahale çadırları kuruldu
6 saat önce
BURSA (İHA) – Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesine acil müdahale çadırları kuruldu.
BURSA (İHA) – Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesine acil müdahale çadırları kuruldu.
Dünya genelinde etkisini gösteren korona virüsünün Türkiye'ye de gelmesiyle birlikte tedbirler tüm hızıyla alınmaya devam ediyor. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine korona virüsü hastaları için acil müdahale çadırları kuruldu. Çadırların önümüzdeki hafta hazırlıklarının bitirileceği öğrenildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 07:42 Kaynak: İHA
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