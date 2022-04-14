Bursa'da hastanede tedavi gören çocuklar eğitimden geri kalmayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da hastanede tedavi gören çocuklar eğitimden geri kalmayacak

14.04.2022 13:55
Bursa'da hastanede tedavi gören çocuklar eğitimden geri kalmayacak

Bursa'da hastanede tedavi gören ve okula bir aydan uzun süre devam edemeyen okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, hastanede açılan sınıflarda öğretmenler tarafından ders verilecek.

Bursa'da hastanede tedavi gören ve okula bir aydan uzun süre devam edemeyen okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, hastanede açılan sınıflarda öğretmenler tarafından ders verilecek.

İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tedavileri sebebiyle okula gidemeyen çocukların derslerinden geri kalmamaları, eğitimlerini sürdürebilmeleri için hazırlanan "Öğretmenim Elimi Tut" adlı proje kapsamında iş birliği protokolü imzaladı.

Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleştirilen protokol töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, bir süredir hazırlığını sürdürdükleri projenin hayırlı olmasını diledi.

Protokolün faydalarına değinen Yavuzyılmaz, "Hastanelerde bazen uzun süre yatarak tedavi hizmeti almak zorunda kalan çocuklarımız oluyor. Bu çocuklarımızın hem eğitimlerinin aksamaması hem de sosyal ortamlarını arada bir değiştirmek adına projenin çok faydalı olacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür de bu birliktelikle çocukları yetiştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Gür, "İlerleyen zamanlarda hastanelerdeki sınıfların sayısını artırıp farklı öğretmenlerle hastanelerdeki öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Protokolün imzalanmasının ardından Yavuzyılmaz ve Gür, hastane sınıfında çocuklarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

YORUMLAR
500
Bursa'nın gururu, Türkiye şampiyonu oldu Bursa'nın gururu, Türkiye şampiyonu oldu

Çocuk Hastalıkları Hastanesi, milli eğitim bakanlığı, Bursa, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da hastanede tedavi gören çocuklar eğitimden geri kalmayacak - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Çocuklarını görmeye gittiği evden cesedi çıkmıştı! Eski koca itiraf etti: Ellerimle boğdum
13:59 Artık geri dönüşü yok! Sarı-Lacivertliler, yıldızlarını bedelsiz bırakıyor
13:58 Yüzde 9,2'lik hisse yetmedi: Elon Musk, Twitter'ın tamamı için teklif verdi
13:45 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ünlü haber spikerine lüks ev hediye etti
13:35 Bakanlıktan bayram düzenlemesi: Tren seferleri artırıldı, biletler yarın satışta
13:33 Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! Trabzonspor'dan erken şampiyonluk ilanı gelebilir
13:11 New York Savcılığı ayrıntıları paylaştı! Metroyu kana bulayan saldırganın evi adeta cephanelik çıktı
13:09 Yunanistan 3 kızını öldürdüğü sanılan cani anneyi konuşuyor! Kızını zehirlemeden önce birlikte fotoğraf çekilmiş
12:51 Orman işçisinin feci ölümü: Kestiği ağacın altında kaldı
12:35 Beşiktaş'ın stoperi Francisco Montero trafik kazası geçirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 14:07:30. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da hastanede tedavi gören çocuklar eğitimden geri kalmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement