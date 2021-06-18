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Bursa'da hatalı sollama can aldı: 1 ölü, 4 ağır yaralı - Son Dakika

Bursa'da hatalı sollama can aldı: 1 ölü, 4 ağır yaralı

18.06.2021 02:49
Bursa'da hatalı sollama can aldı: 1 ölü, 4 ağır yaralı, System.String[]

BURSA'nın İznik ilçesinde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı hafif ticari araç, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

BURSA'nın İznik ilçesinde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı hafif ticari araç, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Araçların demir yığını haline dönüştüğü kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.30 sıralarında Bursa'nın İznik İlçesi, İznik- Sakarya Karayolu Çiçekli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İznik istikametine giden Cevat Güner (56)yönetimindeki 16 H 9900 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette giden Yılmaz Sezgin (29) idaresindeki iş makinesini sollamak için şerit değiştirdi. Hatalı sollama yapan Güner bu sırada karşı yönden gelen Fikret Kaya (40) yönetimindeki 11 SB 269 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Kaya'nın otomobili yoldan çıkarken, Güner'in aracı iş makinesine çarparak durdu.

Kazada otomobilde bulunan Fikret Kaya ve arkadaşı Ender Boztekin (30) ile hafif araçta bulunan Cevat Güner, Canan Güner (46) ve Hatice Bilge (53) bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde evli 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Fikret Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.


Bursa'da hatalı sollama can aldı: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Bursa'da hatalı sollama can aldı: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Bursa'da hatalı sollama can aldı: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Bursa'da hatalı sollama can aldı: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Bursa'da hatalı sollama can aldı: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Bursa'da hatalı sollama can aldı: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Bursa'da hatalı sollama can aldı: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Bursa'da hatalı sollama can aldı: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Bursa'da hatalı sollama can aldı: 1 ölü, 4 ağır yaralı

İznik, Bursa, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da hatalı sollama can aldı: 1 ölü, 4 ağır yaralı - Son Dakika


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