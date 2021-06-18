Bursa'da hatalı sollama can aldı: 1 ölü, 4 ağır yaralı - Son Dakika

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.

Kaza saat 21.30 sıralarında Bursa 'nın İznik İlçesi, İznik- Sakarya Karayolu Çiçekli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İznik istikametine giden Cevat Güner (56)yönetimindeki 16 H 9900 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette giden Yılmaz Sezgin (29) idaresindeki iş makinesini sollamak için şerit değiştirdi. Hatalı sollama yapan Güner bu sırada karşı yönden gelen Fikret Kaya (40) yönetimindeki 11 SB 269 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Kaya'nın otomobili yoldan çıkarken, Güner'in aracı iş makinesine çarparak durdu.

Kılıçdaroğlu, HDP binası saldırısıyla ilgili çok sert konuştu! Savcılara son kez çağrı yaptı