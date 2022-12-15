Bursa'da hatalı sollama yapan sürücü, otomobiliyle fabrika duvarına çarpıp takla attı! Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Bursa'da hatalı sollama yapan sürücü, otomobiliyle fabrika duvarına çarpıp takla attı! Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi

15.12.2022 10:36

Bursa'da Abdullah Cabi adlı şahıs, otomobiliyle önündeki başka bir aracı solladığı sırada direksiyonun kontrolünü kaybederek fabrikanın duvarına çarptı. Takla atan aracın şoförü Cabi ile yan koltuğunda oturan A. T. yaşamını kaybetti. Olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Orhangazi'de Göl Yolu Örnekköy kavşağı yakınlarındaki bir sanayi kuruluşunun önünde meydana gelen olayda, Abdullah Cabi idaresindeki otomobil, göl istikametinde önünde seyir halindeki bir başka otomobili solladığı esnada kontrolden çıktı.

FABRİKA DUVARINA ÇARPTI

Sollama esnasında kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bir fabrikanın duvarına çarptı. Otomobil takla atıp hurdaya döndü. Kazayı fark eden fabrika çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Duvara çarpıp takla atan otomobil 2 kişiye mezar oldu, kaza anı kamerada

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen 112 Sağlık Ekipleri araç içinde bulunan sürücü Abdullah Cabi ile yanında bulunan A.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada otomobilin önünde seyir halinde olan bir otomobili solladıktan sonra kontrolden çıktığı ve fabrikanın güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübenin önündeki duvara çarparak takla attığı görülüyor.

Duvara çarpıp takla atan otomobil 2 kişiye mezar oldu, kaza anı kamerada

DİĞER OTOMOBİL DURMADAN AYRILDI

Kaza sonrasında polis ve Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptıktan sonra iki kişinin cansız bedeni Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza anında otomobilin solladığı diğer otomobilin ise olay yerinde durmadan ayrıldığı belirlendi. Kazada ölen Abdullah Cabi'nin annesi ise acı haberi aldıktan sonra olay yerine geldi. Anne olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.

Kaynak: İHA
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Trafikte yaptıkları hata hayatlarına mal oldu! Feci kaza anbean kamerada Trafikte yaptıkları hata hayatlarına mal oldu! Feci kaza anbean kamerada BURSA-DUVARA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA BURSA-DUVARA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA

Orhangazi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da hatalı sollama yapan sürücü, otomobiliyle fabrika duvarına çarpıp takla attı! Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da hatalı sollama yapan sürücü, otomobiliyle fabrika duvarına çarpıp takla attı! Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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