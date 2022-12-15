Orhangazi'de Göl Yolu Örnekköy kavşağı yakınlarındaki bir sanayi kuruluşunun önünde meydana gelen olayda, Abdullah Cabi idaresindeki otomobil, göl istikametinde önünde seyir halindeki bir başka otomobili solladığı esnada kontrolden çıktı.
Sollama esnasında kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bir fabrikanın duvarına çarptı. Otomobil takla atıp hurdaya döndü. Kazayı fark eden fabrika çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen 112 Sağlık Ekipleri araç içinde bulunan sürücü Abdullah Cabi ile yanında bulunan A.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada otomobilin önünde seyir halinde olan bir otomobili solladıktan sonra kontrolden çıktığı ve fabrikanın güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübenin önündeki duvara çarparak takla attığı görülüyor.
Kaza sonrasında polis ve Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptıktan sonra iki kişinin cansız bedeni Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza anında otomobilin solladığı diğer otomobilin ise olay yerinde durmadan ayrıldığı belirlendi. Kazada ölen Abdullah Cabi'nin annesi ise acı haberi aldıktan sonra olay yerine geldi. Anne olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.
Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da hatalı sollama yapan sürücü, otomobiliyle fabrika duvarına çarpıp takla attı! Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika