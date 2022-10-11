BURSA'DA HATALI 'U' DÖNÜŞÜ YAPAN ARAÇ KAZAYA NEDEN OLDU; 4 YARALI - Son Dakika
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BURSA'DA HATALI 'U' DÖNÜŞÜ YAPAN ARAÇ KAZAYA NEDEN OLDU; 4 YARALI

11.10.2022 11:19

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hatalı 'U' dönüşü yapan hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hatalı 'U' dönüşü yapan hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu, Ümitalan mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa kent merkezi istikametine giden Yusuf Çelik (58) yönetimindeki 18 KV 189 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen ve yasak olan yerden 'U' dönüşü yapmaya çalışan Ahmet Sefa Akmaz (26) yönetimindeki 16ALF714 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçların metrelerce savrulduğu kazada otomobilin sürücüsü ile otomobilde bulunan Ertekin Gökdemir (53), hafif ticari araçtaki yolculardan Zekeriya Rızık (39) ve Muhammet Elhacı (20) yaralandı. Olayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken kaza sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Tragger, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: BURSA'DA HATALI 'U' DÖNÜŞÜ YAPAN ARAÇ KAZAYA NEDEN OLDU; 4 YARALI - Son Dakika
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