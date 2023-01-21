Hava soğuk diye hastanede kalan bimekan şahıs bilgisayarları çaldı...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
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Hava soğuk diye hastanede kalan bimekan şahıs bilgisayarları çaldı...Hırsızlık anları kamerada

21.01.2023 13:45

Hava soğuk diye hastanede kalan bimekan şahıs bilgisayarları çaldı.

Hava soğuk diye hastanede kalan bimekan şahıs bilgisayarları çaldı...Hırsızlık anları kamerada

BURSA - Bursa'da evsiz bir kişi, havanın soğuk olması nedeniyle kaldığı hastanede 7 tane bilgisayar çaldı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli tutuklandı.

Olay, 13 Ocak günü merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polikliniklerde doktorların kullandığı 7 tane bilgisayarın çalındığını fark eden görevliler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hastanenin güvenlik kamera görüntüleri inceleyerek şüphelinin Erhan A.olduğunu tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada evi olmadığı için soğuk gecelerde hastanelerde kaldığı ve farklı suçlardan 12 tane suç kaydı bulunan Erhan A.'yı ve başka bir hırsızlık konusunun şüphelisi olan T.M.Ulu Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Erhan A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan bilgisayarlar ise hastaneye teslim edilirken hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA
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evsiz, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hava soğuk diye hastanede kalan bimekan şahıs bilgisayarları çaldı...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hava soğuk diye hastanede kalan bimekan şahıs bilgisayarları çaldı...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
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