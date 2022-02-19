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Bursa'da hava taşıtı düştüğü ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika

Bursa'da hava taşıtı düştüğü ihbarı asılsız çıktı

19.02.2022 00:58
Bursa'da hava taşıtı düştüğü ihbarı asılsız çıktı

Bursa'da merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi yakınlarında bir hava taşıtının düştüğü ihbarı şehirdeki bütün ekipleri alarma geçirdi.

Bursa'da merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi yakınlarında bir hava taşıtının düştüğü ihbarı şehirdeki bütün ekipleri alarma geçirdi. Drone ile havadan yapılan kontrollerde bir sonuç elde edilemezken Gümüştepe Mahallesi Muhtarı Haluk Balta, bölgede işaret fişeği atıldığını gördüklerini, Dağyenice bölgesinden de bir gürültü geldiğini ifade etti. Ancak yapılan araştırmada ihbarın sadece bir kişiden geldiği ve o kişinin telefonuna da ulaşılamadığı kaydedildi.

Öğle saatlerinde ormanlık alana hava taşıtı düştüğü ihbarı polis, itfaiye, 112, AFAD ve NAK ekiplerini alarma geçirdi. Ormanlık alanda yapılan drone destekli kontrollerden bir sonuç elde edilemedi.

Gümüştepe MAhalle Muhtarı Haluk Balta da arama kurtarma çalışmalarına eşlik etti. Balta, bir işaret fişeğine benzer bir cisim gördüklerini ancak hava taşıtı düştüğü bilgisini kendisinin de gazetecilerden aldığını söyledi. Öte yandan bölgeye yakın Dağyenice Mahallesi'nden de patlamaya benzer bir gürültü geldiği kaydedildi.

100 civarında personelin katıldığı arama kurtarma çalışmalarından sonuç elde edilemezken, bu saate kadar sadece bir ihbarın geldiği, bu ihbarcının da telefonuna ulaşılamadığı belirtildi.

Drone destekli havadan yapılan arama çalışmalarından da sonuç elde edilemedi. - BURSA

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Arama Kurtarma, Drone, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da hava taşıtı düştüğü ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da hava taşıtı düştüğü ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika
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