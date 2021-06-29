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Bursa'da havaalanına inmeye ramak kala armut bahçesine inen uçak drone ile görüntülendi - Son Dakika

Bursa'da havaalanına inmeye ramak kala armut bahçesine inen uçak drone ile görüntülendi

29.06.2021 19:17

Bursa'da havaalanına inmeye ramak kala armut bahçesine inen uçak drone ile görüntülendi Bursa'da armut bahçesine mecburi iniş yapan uçak havadan görüntülendi Bursa'da armut bahçesine mecburi iniş yapan Cesna tipi eğitim uçağının motor arızası yaşadığı öğrenildi.

Bursa'da havaalanına inmeye ramak kala armut bahçesine inen uçak drone ile görüntülendi

Bursa'da armut bahçesine mecburi iniş yapan uçak havadan görüntülendi

BURSA - Bursa'da armut bahçesine mecburi iniş yapan Cesna tipi eğitim uçağının motor arızası yaşadığı öğrenildi. Uçaktaki bayan öğrenci ile pilot hafif yaralanırken, ekipler soruşturma başlattı. Uçak kazası Yunuseli Havalanı'nın metrelerce yakınında meydana gelmesi havadan da görüntülendi.

Kocaeli'de bir havacılık şirketine ait cesna tipi eğitim uçağı sabah 06.45 sıralarında eğitim amacıyla Cengiz Topal Havalimanı'ndan havalandı. Öğle saatlerinde geri dönen uçaktakiler, Kocaeli'de öğrenci değiştirdikten sonra tekrar kalktı.

Uçaktaki pilot Serkan Ünverdi ve öğrenci Rabia Erdun yakıt ikmali için saat 15.00 sıralarında Yunuseli Havalimanı'na iniş yapmak istedi. Ancak uçakta yaşanan motor arızası sebebiyle uçak havalimanı karşısındaki armut bahçesine mecburi iniş yaptı.

Uçak kaza kırıma uğrarken, pilot ve yanındaki bayan öğrenci hafif sıyrıklarla kazayı atlattılar. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ekibi ve AFAD ekibi sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da havaalanına inmeye ramak kala armut bahçesine inen uçak drone ile görüntülendi
Bursa'da havaalanına inmeye ramak kala armut bahçesine inen uçak drone ile görüntülendi
Bursa'da havaalanına inmeye ramak kala armut bahçesine inen uçak drone ile görüntülendi
Bursa'da havaalanına inmeye ramak kala armut bahçesine inen uçak drone ile görüntülendi

Pilot, Bursa, Drone, Uçak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da havaalanına inmeye ramak kala armut bahçesine inen uçak drone ile görüntülendi - Son Dakika


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