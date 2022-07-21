Bursa'da hayatını kaybeden gencin organları 3 hastaya umut olacak - Son Dakika
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Bursa'da hayatını kaybeden gencin organları 3 hastaya umut olacak

21.07.2022 16:21
Bursa'da hayatını kaybeden gencin organları 3 hastaya umut olacak

Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Furkan Yaşar'ın ailesi tarafından bağışlanan organları 3 kişiye nakledilecek.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Furkan Yaşar'ın ailesi tarafından bağışlanan organları 3 kişiye nakledilecek.

İlçeye bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde motosikletiyle trafik kazası geçiren 25 yaşındaki Furkan Yaşar, tedavi altına alındığı İnegöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Beyin ölümü gerçekleşen Yaşar'ın ailesinin bağışlama kararı aldığı organlarının Bursa ve Çanakkale'de tedavileri süren 3 hastaya nakledileceği öğrenildi.

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MOTOSİKLET KAZASINDA İKİZİYLE YARALANAN FURKAN'IN ORGANLARI 3 KİŞİYE UMUT OLDU MOTOSİKLET KAZASINDA İKİZİYLE YARALANAN FURKAN'IN ORGANLARI 3 KİŞİYE UMUT OLDU Motosiklet kazasında ölen gencin organları 3 kişiye umut oldu Motosiklet kazasında ölen gencin organları 3 kişiye umut oldu
Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da hayatını kaybeden gencin organları 3 hastaya umut olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da hayatını kaybeden gencin organları 3 hastaya umut olacak - Son Dakika
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