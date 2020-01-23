Bursa'da hayatını kaybeden MHP İlçe Başkanı Beysir, toprağa verildi - Son Dakika

Yaşamını yitiren MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir, toprağa verildi.

Beysir için Gürsu merkez camisinde tören düzenlendi.

Beysir'in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gürsu ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Törene MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Beysir'in yakınları ve arkadaşları katıldı.

Olay

Dün gece saatlerinde Beysir'in Gürsu'daki evinde ateşli silahla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edilmişti.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Beysir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Beysir'in intihar ettiği öğrenilmişti.