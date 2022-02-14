Üye Girişi
Bursa'da "Haydi Çocuklar Camiye" projesinde ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

Bursa'da "Haydi Çocuklar Camiye" projesinde ödüller sahiplerini buldu

14.02.2022 09:44
Bursa'da "Haydi Çocuklar Camiye" projesinde ödüller sahiplerini buldu

Okulların yarıyıl tatilinde yurt genelinde düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye" projesinin Bursa'daki ödül töreni gerçekleştirildi.

Okulların yarıyıl tatilinde yurt genelinde düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye" projesinin Bursa'daki ödül töreni gerçekleştirildi.

İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübünden (İRFAN GENÇLİK) yapılan açıklamaya göre, Server Gençlik Kulübü tarafından organize edilen, Bursa ilinde de İRFAN GENÇLİK iş birliğiyle organize edilen yarışmanın ödül töreni Yıldırım Bayezid Külliye Camii'nde yapıldı.

Ödül dağıtım programına, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ferhat Murat, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Erol Bodur, Yıldırım İlçe Müftüsü Halil Demir Yıldırım, İRFAN GENÇLİK, Bursa İlim Kültür Ahlak ve Çevre Derneği (BİKAÇED) ile Bursa Rabia Hatun Hanımlar Dostluk ve Çevre Derneği (BURHAD) üyeleri katıldı.

Dereceye giren öğrencilere hediye çekleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Türkiye geneli yaklaşık 170 bin, Bursa geneli 5 bin çocuğun katıldığı projede, Bursa ilinde 202 çocuğa çekilişle hediyeleri verildi.

Ayrıca, programa katılanlara helva ve lokma ikramında bulunuldu.

İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Sadık Kurşun, "Haydi Çocuklar Camiye" projesini 2018 yılından beri düzenlediklerini, amaçlarının çocukların yarıyıl tatilini faydalı aktiviteler ile değerlendirmelerini sağlamak olduğunu bildirdi.

Kurşun, bu proje sayesinde çocukların namaz kılmayı bir yarış halinde, eğlenerek yaptıklarını ve namaz kılmaya erken yaşlarda alıştıklarını belirtti.

Ailelerin de bundan çok memnun olduklarını kaydeden Kurşun, yarışmanın bundan sonraki yıllarda da devam edeceğini ifade etti.

"Ufka Yolculuk-10 'Sağlıklı Düşünme' Bilgi ve Kültür Yarışması" da düzenleyeceklerini aktaran Kurşun, derneğin diğer faaliyetleri hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.

YORUMLAR
500

Yıldırım Bayezid, Yıldırım, gençlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da 'Haydi Çocuklar Camiye' projesinde ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:42 Teftiş Kurulu Raporu: PTT'nin 2 milyon doları buhar oldu! CHP'li vekil paylaştı
09:37 Başak Dizer, hamilelik pozlarını paylaştı
09:34 Teşkilat'ta dün neler oldu? Ceren'in geçmişi ortaya çıkacak mı?
09:28 Rusya'nın iki hafta içinde Ukrayna'yı işgal edeceğini belirten ABD'li general konuştu
09:18 Halil Falyalı cinayetinde önemli ayrıntı! Mustafa Söylemez'in kiraladığı ev, soruşturmanın seyrini değiştirdi
09:11 Kübra Ece'nin son anlarını eski sevgilisi anlattı: "Senden kurtulmak istiyorum" dedim, balkona koşup aşağı atladı!
09:11 Meral Akşener: İlk defa ülkenin geleceğine dair umutlandım
09:09 Yemen'de cip akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı
09:01 "AK Parti 10 günde yüzde 10 oy kaybetti!" Ekonomist Atilla Yeşilada yorumladı
09:01 Pandemi'de en çok depresyona giren ülke: Türkiye
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 09:58:46. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da "Haydi Çocuklar Camiye" projesinde ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement