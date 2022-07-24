Bursa 'nın Yenişehir ilçesi kırsal Kozdere Mahallesi'ndeki bir hayvan çiftliğinde, saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. İçerisinde yaklaşık 500 küçükbaş hayvan bulunan çiftlikten çıkan dumanları gören çiftlik sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. çiftlikte maddi hasarın yanı sıra çok sayıda kaçükbaşın öldüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Yenişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da, hayvan çiftliğinde çıkan yangında çok sayıda küçükbaş öldü - Son Dakika

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