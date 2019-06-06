BURSA'DA HAYVANAT BAHÇESİNDE ZİYARETÇİ KUYRUĞU

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat bahçesi, bayramın 3. gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat bahçesi, bayramın 3. gününde ziyaretçi akınına uğradı. Hayvanat bahçesine girmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklara neden oldu.

Bayramın 3. günü olması ve havaların da sıcak olmasının etkisiyle vatandaşlar, aileleri ile birlikte Hayvanat bahçesine akın etti. 110 türden yaklaşık bin 100 hayvanı barındıran hayvanat bahçesinde vatandaşlar hem tatilin tadını çıkardı hem de aileleriyle gezdi. Hayvanat bahçesine girmek isteyen vatandaşlar gişelerin önünde uzun kuyruklar oluştururken içeride adım atacak yer kalmadı.Mevsimine göre hayvanlara, doğal ortamlarını hatırlatacak olanaklar sunulan hayvanat bahçesinde, penguenler sardalyayla, kaplanlar 5 metrelik direklerin tepesindeki etlerle besleniyor. Doğal koşullarda gerçekleştirilen beslenme saatlerinde sardalya verilen penguenler ve eti almak için yaklaşık 5 metrelik direklere tırmanan kaplanlar ziyaretçilerin ilgisini çok fazla çekiyor.

Bayramda ailesi ile birlikte Hayvanat Bahçesine gezmeye geldiklerini belirten Melihe Güleç, Mudanya'dan geliyoruz. Biz hemen hemen her fırsatta buraya geliyoruz. Ne kadar yoğun olsa da burası çok güzel herkesin gelmesini tavsiye ederim. Bayramda ve hafta sonları yoğun oluyor. Ama tabi ki bayram daha yoğun geçiyor. Aşırı yoğunluk var bu gün arabayı park ettiğimiz yere kadar sıra bekledik. Burada her şey yapabiliyoruz, yemek yiyoruz, parkta oturuyoruz, bütün hayvanları görüyoruz tanıyoruz diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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