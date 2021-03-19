Helenistik ve Orta Çağ dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 191 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'da Helenistik ve Orta Çağ dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 191 tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu M.O, A.Ç, Ü.Y. ve M.U'nun tarihi eser niteliği taşıyan değerli sikke ve objeleri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesi'nde araçtaki 4 şüpheliyi yakaladı.

Araçta yapılan aramada Helenistik ve Orta Çağ dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 167 gümüş sikke, 15 yüzük ve 9 obje ele geçirildi.

Eserler, Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.