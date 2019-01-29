Bursa'da Helikopterli Trafik Denetimi
2 saat önce
Bursa'da jandarma ekipleri, trafikte kural ihlallerine yönelik helikopterli denetim gerçekleştirdi.
Bursa
'da jandarma ekipleri, trafikte kural ihlallerine yönelik helikopterli denetim gerçekleştirdi.
Birçok noktada trafik uygulaması gerçekleştiren İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek için helikopterle havadan da denetim yaptı.
Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri tespit ederek yer ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine jandarma trafik ekipleri, 15 sürücüye cezai işlem uyguladı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:00 Kaynak: AA
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