Son Dakika Haberleri: Bursa'da Helikopterli Trafik Denetimi

Bursa'da Helikopterli Trafik Denetimi

2 saat önce

Bursa'da jandarma ekipleri, trafikte kural ihlallerine yönelik helikopterli denetim gerçekleştirdi.

Bursa'da Helikopterli Trafik Denetimi, System.String[]
Bursa'da jandarma ekipleri, trafikte kural ihlallerine yönelik helikopterli denetim gerçekleştirdi.

Birçok noktada trafik uygulaması gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek için helikopterle havadan da denetim yaptı.

Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri tespit ederek yer ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine jandarma trafik ekipleri, 15 sürücüye cezai işlem uyguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:00 Kaynak: AA

Jandarma, Bursa, Güncel
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